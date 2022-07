Nocera Inferiore. Ecco la giunta del sindaco De Maio (video)

Presso la Sala Giunta del Palazzo di Città, la presentazione della nuova Giunta comunale, che supporterà il sindaco Paolo De Maio così composta:

• Federica Fortino, Assessore alle Politiche Sociali e del Terzo Settore, Scuola e Cultura.

• Gianluca Perna, Assessore ai Lavori Pubblici, Infrastrutture, Edilizia scolastica e Patrimonio.

• Umberto Iannotti, Vicesindaco e Assessore alle Politiche Giovanili, Sport, Eventi, Quartieri e Partecipazione civica.

• Massimiliano Mercede, Associazione alle Politiche ambientali, decoro degli spazi urbani e tutela degli animali.

• Renato Guerritore, Assessore ai Diritti e alle Politiche del Lavoro, Sviluppo commerciale e movida.

• Domenica Lamberti, Assessore agli Affari Generali, Contenzioso, Trasparenza, Digitalizzazione e Servizi cimiteriali.

• Clara Cesareo, Assessore alle Politiche Finanziarie, Società partecipate e Fondi comunitari.

Le altre deleghe

“Tutte le materie non espressamente delegate sono riservate al Sindaco fino a diversa successiva disposizione.

Con questa composizione, la squadra di governo della città – giusta sintesi tra legittimazione popolare e professionalità e competenze tecniche – insieme al Sindaco Paolo De Maio è pronta a lavorare per la crescita di Nocera Inferiore”, si legge in una nota da palazzo di città.

Il servizio è di Tiziana Zurro