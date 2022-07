Angri. Campi estivi non per tutti. I genitori che hanno potuto economicamente provvedere hanno affidato i loro figli a soggetti privati

Angri. Campi estivi non per tutti. Nessuna iniziativa comunale prevista

Campi estivi non per tutti. Questa la sintesi di quello che accade ad Angri. I genitori che hanno potuto economicamente provvedere hanno affidato i loro figli a soggetti privati che hanno organizzato i campi estivi. Restano in strada i bambini e i ragazzi delle cosiddette “fasce deboli” ed economicamente svantaggiate. L’assessorato ai servizi sociali dell’ente anche quest’anno non ha provveduto in tempo a programmare e ad accantonare risorse per avviare i campi estivi già dal mese di luglio. Cerca di fare chiarimento, senza non poco imbarazzo, l’assessore delegato Maria D’Aniello.

D’Aniello e la triste realtà di un settore in disarmo

“Sono stati stanziati con Decreto Legge un fondo pari a 58 milioni di euro per organizzare da parte dei Comuni i campi estivi. Il riparto economico per ogni Comune si saprà soltanto a fine agosto, quando verrà pubblicato sulla gazzetta ufficiale. Mi sono interfacciata anche con l’Assessore Regionale Lucia Fortini che ha confermato tutto ciò dovuto a un ritardo del Consiglio dei Ministri. In tanti mi chiedete i tempi, purtroppo bisogna attendere agosto” afferma frustrata l’assessore delegata Maria D’Aniello che fa chiaramente capire che anche quest’anno i campi estivi “per tutti” salteranno.

RePol