Ascea. Il dramma: settantenne di Pompei muore in spiaggia

Settantenne di Pompei muore in spiaggia. La donna era in vacanza ad Ascea con il marito. Il tragico evento si è consumato stamattina, sul litorale di Ascea, la donna ha perso la vita in spiaggia a causa di un malore. La donna è deceduta davanti gli occhi del marito, che stava insieme a lei in uno stabilimento balneare.







I soccorsi

Inutili, purtroppo, i soccorsi per la 70enne. I coniugi avevano scelto il Cilento per trascorrere un periodo di vacanza. Sul posto anche i medici del soccorso e i carabinieri della locale stazione e della Compagnia di Vallo guidati dal Maggiore Annarita D’Ambrosio.