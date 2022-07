Pro Loco Angri. Successo per il Concerto Italiano

Si è respirata l’aria dei grandi concerti, delle suggestive serate concertistiche.

L’orchestra e il Concerto Italiano

Grande successo, nell’atrio del Castello Doria, dell’orchestra stabile a plettro Pietro Mascagni di Ripalimosani (CB) diretta dal Maestro Antonio Di Lauro presidente della Federazione Mandolinistica Italiana. Un programma di canzoni e musiche che ha coinvolto il pubblico in una serata di alto livello.

Mandole, mandolini, fisarmoniche, chitarre, viole e contrabassi sono stati gli strumenti che hanno regalato uno spettacolo musicale unico nel suo genere.

Ben 25 musicisti che hanno eseguito brani di grande impatto.

La suggestiva esibizione di soprano e tenore

Emozionante è stata l’esibizione del tenore Marco de Santis e della Soprano Genny Bramato che nella vita sono marito e moglie.

Insieme hanno interpretato le più belle canzoni del repertorio concertistico, dalle classiche napoletane ai temi delle opere più famose, dando vita, con una sintonia perfetta, a un vero spettacolo nello spettacolo.

Spettatori entusiasti

Un concerto tutto da vivere, più volte intervallato da applausi che hanno sancito a più riprese il gradimento del pubblico.

L’omaggio a Sant’Alfonso Maria Fusco

Durante la serata, l’orchestra ha omaggiato con un brano musicale, le Suore Battistine che con Suor Halina Furtak erano presenti nel parterre. Durante il pomeriggio, al loro arrivo ad Angri, le religiose hanno ospitato il gruppo degli orchestrali facendo visitare loro la casa madre del Santo Alfonso Maria Fusco. Lo stesso gruppo, ha potuto ammirare, con il supporto logistico del cavalier Antonio D’ambrosio, le meravigliose stanze del Castello Doria.

L’impegno della Pro Loco per la promozione culturale della città

Una macchina organizzativa perfetta quella della Pro Loco che ha oramai rodato un preciso meccanismo nell’organizzazione degli eventi. Da maggio, e senza sosta, il nuovo gruppo dell’associazione di promozione sociale, anche con il coinvolgimento dei volontari, sta dando vita a una rassegna artistica culturale e musicale di tutto rispetto che si protrarrà fino ad ottobre. Il prossimo appuntamento è previsto per domenica 17 luglio quando, in Villa Comunale, sfileranno ragazze provenienti da ogni parte d’Italia per contendersi il titolo di Miss gocce di stelle.

Le presenze istituzionali

La presenza dell’amministrazione è stata assicurata dall’assessore ai servizi sociali Maria D’Aniello. Presente tra il pubblico anche don Luigi la Mura. La Pro Loco a nome del presidente Aldo Severino intende ringraziare tutti coloro che hanno collaborato per la riuscita perfetta dello spettacolo.