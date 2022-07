Salerno. Anziana morta e un’altra ferita in un appartamento

Un’anziana morta e l’altra ferita. È quanto scoperto all’interno di un appartamento in via San Leonardo a Salerno dai poliziotti intervenuti a seguito della richiesta di intervento di una donna, preoccupata perché non riusciva a mettersi in contatto con le due anziane zie.











L’intervento

Sul posto gli agenti hanno trovato l’appartamento a soqquadro e tracce di sangue. La donna trovata senza vita aveva 91 anni, quella ferita ha 87 anni. Indaga la Polizia, che sta cercando di far luce su quanto avvenuto ed è alla ricerca di testimonianze. (Adnkronos)