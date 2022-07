Angri. Impianto d’irrigazione fuori uso villa comunale allagata

Angri. Il cattivo funzionamento dell’impianto d'irrigazione in effetti come relazione il dirigente “attualmente comporta un conseguente allagamento della Villa Comunale"

Angri. Impianto d’irrigazione fuori uso Villa allagata

Impianto d’irrigazione in Villa Comunale fuori uso e viali allagati. Lo scorso 6 maggio l’UOC Lavori Pubblici. Ambiente e Patrimonio inoltrava la “richiesta d’istituzione di nuovo capitolo di bilancio per la presuntiva somma di 40mila euro da destinare a un massiccio intervento di manutenzione straordinaria a carico dell’impianto d’irrigazione della villa comunale, ormai vetusto e in pessime condizioni finanche relativamente alla cabina di comando”.

Un’ulteriore nota

A tale richiesta nella ulteriore nota del 13 giugno il dirigente Losco sottolineava l’assenza di risposte e nel frattempo erano “pervenute ulteriori segnalazioni relative a un cattivo stato manutentivo dell’area”.

Pericolo d’incolumità

Il cattivo funzionamento dell’impianto d’irrigazione in effetti come relazione il dirigente “attualmente comporta un conseguente allagamento della Villa Comunale con potenziale rischio della pubblica e privata incolumità, che appare indispensabile provvedere a preservare il patrimonio arboreo della stessa, nonché garantire gli interventi necessari a carico dell’area e delle strutture dedicate alle giostrine”. Una situazione di degrado che incide anche sulla stessa fruizione dell’unico polmone verde cittadino. Il dirigente nella nota “chiede di fornire opportuno atto d’indirizzo con relative indicazioni programmatiche” ancora oggi senza ancora nessun riscontro da parte dell’amministrazione Ferraioli.

Luciano Verdoliva