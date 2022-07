Caivano. Incidenti stradali: auto contro 2 camion, un morto

Caivano. Incidenti stradali: auto contro due camion, un morto.

Lungo la strada statale 7/bis “di Terra di Lavoro”, a causa di un incidente, la circolazione è rallentata in corrispondenza del km 28,200, nel territorio comunale di Caivano, in provincia di Napoli. Per cause in corso di accertamento, l’incidente sulla carreggiata in direzione di Villa Literno ha coinvolto due autocarri e un’autovettura, provocando il decesso di una persona e il ferimento di altre due.

Il personale della Polizia Stradale, del 118 e di ANAS sono sul posto. Lo rende noto ANAS.