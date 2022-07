Mare in Campania. Acque inquinate in 14 zone sui 31 siti lungo le coste

La qualità del mare in Campania presenta 14 zone inquinate su 31 siti analizzati. Solo le restanti 17 rientrano nei limiti consentiti dalle legge per la balneazione tra questi c’è il lungomare Caracciolo a Napoli.

Le analisi relative alla salute delle coste in Campania è stata effettuata, come ogni anno, dai volontari della Goletta Verde. I campioni sono stati raccolti tra il 19 e il 30 giugno. In particolar modo sono stati analizzati 5 punti nella provincia di Caserta, 8 nella provincia di Napoli, 14 nella provincia di Salerno e 4 nell’isola di Ischia. Dei 16 punti prelevati in prossimità di foci e canali, 10 risultano fortemente inquinati, 2 inquinati e 4 entro i limiti. Per quanto riguarda invece i campioni prelevati in mare, 2 punti sono risultati inquinati e i restanti 13 entro i limiti di legge.

Goletta Verde evidenzia inoltre che il 64 per cento dei punti oltre il limite di legge (9 su 14) ricadono in prossimità di foci che ”non vengono campionate dalle autorità competenti perché non ritenute balneabili, ma presso le quali si trovano spesso spiagge libere frequentate dai bagnanti ignari del potenziale pericolo. Francesco, Ferro, direttore di Legambiente Campania, ha sottolineato le gravi situazioni in cui versano i depuratori nella regione. Per questo motivo bisogna gestire in modo ottimale i fondi del Pnrr per la manutenzione dei depuratori e del sistema fognario.