Pagani. Valentina Oliva: “presto il recupero dell’edicola di San Vito”

Sbloccati i fondi per i lavori di ristrutturazione dell’edicola di San Vito nel quartiere Barbazzano, una delle più importanti della città. La città di Sant’Alfonso è conosciuta a livello nazionale per il suo vasto patrimonio di edicole e strutture votive che celebrano santi e figure sacre. Un valore religioso e artistico da difendere e far risaltare, anche contro il logorio del tempo. Diverse edicole versano in cattivo stato, e altrettante con il passare degli anni si sono quasi andate completamente perse.

La preservazione dell’edicola

L’edicola di San Vito in Barbazzano, va ora tutelata dal processo di decadimento, e per tale ragione la cittadinanza e alcuni suoi rappresentanti hanno chiesto all’amministrazione comunale del sindaco Lello De Prisco di attivarsi sulla questione del recupero. L’amministrazione e in particolare la vicesindaco Valentina Oliva si è immediatamente attivata per recuperare i fondi per il restauro dell’edicola di San Vito, la quale sarà sottoposta a interventi dopo gli atti burocratici del caso.









L’impegno del vicesindaco Oliva

“Pagani è una città piena di edicole atte a testimoniare la grande fede e il grande culto religioso che ha sempre nutrito. Ero da pochi mesi insediata quando mi fu segnalato, in quanto delegata alla Cultura, la necessità di salvare l’edicola di San Vito in Barbazzano” dice la vice sindaca Oliva, a lavoro sul tema da ormai un anno.







“Abbiamo dovuto affrontare una difficoltà economica evidente, visto che per il restauro di strutture del genere servono trattamenti specifici e costosi. Però abbiamo deciso di dare un segno importante verso la cittadinanza, a salvaguardia dell’arte e delle risorse religiose sul territorio”.

Il servizio è di Alfonso Romano