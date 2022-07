Palma Campania paura per il crollo di una giostra

Crolla giostra. Paura nella serata di ieri a Palma Campania dove si è registrata la caduta una giostra provocando alcuni feriti tra i piccoli avventori. Il crollo della struttura è avvenuto nell’ area parcheggio in via Querce sede abituale per i giostrai. Pare che le condizioni dei feriti non siano gravi. Alcuni bambini sono stati trasportati in ospedale per i controlli precauzionali. Tanto lo spavento.









Il cedimento

Sul posto, oltre ai sanitari per i primi soccorsi, i carabinieri, la Polizia Municipale e i vigili del fuoco per stabilire dinamiche ed eventuali responsabilità che hanno causato il crollo. Si dovrà tentare di stabilire effettivamente cosa possa avere provocato il cedimento della giostra. L’intera area è stata posta sotto sequestro come riporta il sito “Il Fatto Vesuviano”.

ReCro