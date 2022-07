Pompei. Sold out in 2 giorni per Umberto Tozzi

Sono bastati solo 2 giorni per far volar via i 1700 blietti stampati per l’attesa performance del chitarrista cantante Umberto Tozzi che si esibirà nel suo concerto, questa sera in piazza Schettini a Pompei, accompagnato dalla sua band di 6 elementi di grande professionalità a partire dalle ore 21 e 30. Fin dal primo giorno in cui sono state aperte le prenotazioni tanti pompeiani si sono dati da fare per assicurarsi “un posto in prima fila per uno spettacolo che si prospetta come “storico” per la città attesi molti (giovani e non) del territorio circostanti ed anche turisti ospiti degli alberghi. Umberto Tozzi è un cantautore e chitarrista italiano. Con 80 milioni di copie vendute (famosa la sua Gloria che ha sfondato In Inghilterra) Tozzi è tra gli artisti italiani che hanno venduto il maggior numero di dischi. Ha compiuto il 4 marzo settanta anni ma non li dimostra per l’energia che mette nelle sue esibizioni e stasera ne avremo certamente la prova. Cresciuto a Torino Umberto Tozzi é di origine publiese e figlio di un agente di Polizia di Stato.