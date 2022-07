Scafati. Niente bilancio, bloccate le 44 assunzioni

Niente assunzioni senza voto al bilancio di previsione, e niente bilancio senza una maggioranza. E’ ancora in alto mare il tentativo di Cristoforo Salvati di ricompattare la sua coalizione per superare lo scoglio del bilancio di previsione. Una condizione necessaria sia per continuare la consiliatura, che per sbloccare le 44 assunzioni già approvate dalla Giunta nel piano del fabbisogno del personale. Il piano deve essere infatti ratificato dal consiglio comunale e una volta ottenuto l’ok, trasmesso alla Cosfel per la definitiva autorizzazione. Al momento c’è solo un documento votato dall’esecutivo, e appena 11 voti sui 13 previsti per la ratifica del bilancio. Il documento programmatico sarebbe già pronto per arrivare in giunta, ma è tenuto ancora nel cassetto sia per l’impedimento del primo cittadino fermato dal Covid, e sia per prendere tempo per racimolare i voti necessari. Regolamenti alla mano, una volta approvato dall’esecutivo il documento avrà dieci giorni di tempo per l’esame e validazione del collegio dei revisori dei conti, e da quel momento gli atti dovranno essere trasmessi alle commissioni consiliari e ai consiglieri comunali, almeno dieci giorni prima della convocazione dell’Assise. Già in forte ritardo sulla tabella di marcia, il bilancio potrebbe essere calendarizzato dal Presidente del Consiglio Mario Santocchio entro il dieci agosto. Entro tale data la maggioranza dovrà sperare nel rientro di Giovanni Bottone dalla lunga convalescenza seguita al drammatico incidente in cui è stato coinvolto due settimane fa, oltre a recuperare almeno uno degli ex alleati passati all’opposizione. Difficile, ma non impossibile, la trattativa con Nicola Cascone, mentre resta in stallo quella con Laura Semplice e Antonio Carotenuto. Sempre pronto nel cassetto il jolly Giuseppe Sarconio, asso nella manica dell’assessore Gennaro Avagnano, a sua volta “concausa” dell’addio di Semplice e Carotenuto. “Nonostante i 6×3 di propaganda a spese dei cittadini affissi dall’amministrazione in città, il blocco del bilancio previsionale blocca anche le assunzioni previste, che in ogni caso, con le decine di pensionamenti previsti per quest’anno, non risolveranno l’atavica carenza di personale dell’Ente” polemizza Michele Grimaldi. “Sono sette mesi che il nostro Ente opera in dodicesimi, e che del bilancio previsionale non c’è traccia – continua – Parliamo dell’atto che programma il futuro della città. Un atto che anziché essere discusso appare ancora una volta frutto di ricatti, compromessi e soluzioni al ribasso, un atto che o non è ancora pronto, cosa grave, o non è stato ancora presentato perché Salvati senza più una maggioranza è impegnato nell’ennesima campagna acquisti, senza alcun onore né dignità per se stesso e per la città”.

Adriano Falanga