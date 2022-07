Angri 1927. Vivacità in casa grigiorossa. Il mercato di rafforzamento si declina ai nuovi acquisti per il sodalizio guidato da Lanzione ed Elefante

Calcio. Angri, mercato in piena attività arriva anche il portiere Bellarosa

Vivacità in casa grigiorossa. Il mercato di rafforzamento si declina ai nuovi acquisti per il sodalizio guidato da Lanzione ed Elefante. Già raggiunto l’accordo con economico con Nicola Leone, centrocampista classe ’92 che resta in maglia grigiorossa anche per la prossima stagione. Rinnovato l’accordo anche con Aniello Vitiello, centrocampista esperto del 1987. Una scelta di volontà della società e dell’atleta, che hanno deciso di vivere ancora insieme la prossima stagione. Aniello Vitiello è giunto ad Angri nel mese di dicembre e subito ha assunto il ruolo di leader del centrocampo. Di oggi anche la riconferma per Carmine Pagano, difensore centrale classe 1988.









Arriva il portiere Bellarosa

La società ha comunicato in queste ore anche l’accordo con il portiere classe 2002 Ciro Bellarosa. Nella sede sociale di via Murelle, il Presidente Armando Lanzione e il Direttore Sportivo Antonio Del Sorbo hanno definito ogni dettaglio e formalizzato l’impegno con il nuovo estremo difensore grigiorosso.











Bellarosa felice di “giocare in questa splendida piazza”

“Voglio ringraziare il presidente Lanzione e il direttore Del Sorbo per avermi dato la possibilità di venire a giocare in questa splendida piazza e di vestire la maglia grigiorossa. Pur avendo avuto tantissime esperienze in carriera, è la prima volta che giocherò in una grande piazza come Angri. Il calore della tifoseria mi ha convinto a firmare. Attraverso tanti video ho potuto constatare che lo stadio è sempre gremito e spero che possa accadere anche quest’anno. Forza Cavallino!” dice Bellarosa.

