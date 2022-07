Caserta. Riparte Summer Concert 2022. tra Museo archeologico di Teano e Chiostro di San Francesco di Aversa

Torna anche quest’anno Summer Concert, rassegna estiva dell’associazione “Anna Jervolino” e dell’Orchestra da Camera di Caserta. Dal 14 luglio al 28 agosto la musica classica sarà protagonista nei luoghi d’arte di Terra di Lavoro. Ecco i primi cinque appuntamenti tra Teano e Aversa.

Si parte giovedì 14 luglio (ore 21) a Teano, nella cornice del Museo Archeologico di Teanum Sidicinum, con il concerto di Balázs Fülei al pianoforte, nell’ambito del ciclo Pianofestival/György Cziffra Memorial Year. Il pianista eseguirà musiche di Purcell, Beethoven, Ravel, Chopin e Liszt.

Sempre al Museo Archeologico di Teano, domenica 17 luglio, alle ore 11.30 per il ciclo Pocket Orchestra, il duo pianistico composto da Fausto Di Cesare & Barbara Brandani eseguirà musiche di Brahms, Rossini e Beethoven.

Lunedì 18 luglio (ore 21.30) al Chiostro di S. Francesco di Aversa, per il ciclo New Music Pianofestival/Hugs sarà la volta di Maurizio Mastrini al pianoforte che eseguirà le sue suite Fly, Lockdown e W La vita.

Sempre ad Aversa, al Chiostro di S. Francesco, martedì 19 luglio (ore 21) Nicola Elias Rigato al pianoforte eseguirà “Elusioni” per il ciclo New Music Pianofestival/Elusioni.

Mercoledì 20 luglio (ore 21), sempre al Chiostro di S. Francesco di Aversa, “gran finale” per questa prima settimana di appuntamenti musicali. Per il ciclo New Music Pianofestival/ Silent Landscapes la pianista greca Erato Alakiozidou si esibirà in “Miniature pianistiche mediterranee: compositori di Grecia, Italia, Portogallo, Spagna” proponendo prime mondiali tra esibizioni e registrazioni.

Il programma di Summer Concert 2022 si articola in diversi cicli. In Pianofestival/György Cziffra Memorial Year i concerti sono realizzati nell’ambito del György Cziffra Memorial Year, promosso dall’omonimo festival e adottato dal governo Ungherese quale evento commemorativo ufficiale del Centenario della nascita di György Cziffra, uno dei più grandi pianisti del Novecento.

Nel ciclo Focus sono inclusi quattro concerti con brani del repertorio cameristico da Haydn a Rihm mentre la sezione New Music Pianofestival ospiterà tre recital pianistici dedicati al pianoforte contemporaneo. In Pocket Orchestra sono previsti quattro appuntamenti di Hausmusik. Per Etno & Colto, Alma Latina & Le due Americhe sono il fil rouge dei concerti del Ciclo; mentre per il ciclo Il Suono & Il Sacro alla Basilica Benedettina di S. Angelo in Formis saranno ospitate Missa Medievalis e la pièce Perceval o il racconto del Graal. Nella sezione Musica & Green sono invece previsti tre concerti-matinée alla Castelluccia nel Parco Reale della Reggia di Caserta. Inoltre è previsto il ciclo Splendori del ‘700 alla Chiesa della SS. Trinità di Aversa.

Torna anche Summer Concert Young, il ciclo dedicato ai giovani diplomati dei Conservatori campani. Parallelamente a Summer Concert si terrà anche il Festival Organistico, realizzato in collaborazione con la locale Associazione Amici dell’Organo, articolato in cinque concerti.