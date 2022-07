Anche la Provincia di Salerno sarà presente a Ravenna il 13 e 14 luglio per l’Assemblea Nazionale delle Province Italiane organizzata dall’UPI (Unione Province d’Italia) presso il Teatro Dante Alighieri.

La delegazione salernitana sarà composta dal Presidente Michele Strianese che è anche il Presidente UPI Campania, con lui i Consiglieri Luca Cerretani, Gerardo Palladino, Pasquale Sorrentino, Giuseppe Ruberto, e il Direttore Generale UPI Campania Alfonso Ferraioli.

“All’Assemblea Nazionale di Ravenna – dichiara il Presidente Michele Strianese – parteciperanno anche Governo, Regioni e Comuni. Discuteremo insieme di nuove visioni e sfide per disegnare l’agenda politica delle comunità provinciali. Sono infatti i territori, le Province e i Comuni, i veri protagonisti del cambiamento, e dovranno esser in grado di costruire un nuovo modello di sviluppo, fondato su una crescita economica solida, inclusiva e sostenibile. Concordo in pieno, infatti, con Michele de Pascale, Presidente UPI, che il nostro obiettivo prioritario è lasciare ai giovani un Paese senza più divari economici, sociali, territoriali e culturali, in modo da superare quelle frammentazioni che indeboliscono il sistema Italia.

Entro la fine del 2022 Province, Comuni e Città metropolitane riceveranno grazie al PNRR 43 miliardi di euro che abbiamo il dovere di utilizzare per eliminare le disuguaglianze, per costruire un Paese più equilibrato in cui ogni cittadino deve avere le stesse opportunità e identica qualità della vita. Non solo vanno eliminate le distanze fra nord e sud, ma fra città e periferia, fra aree urbane e zone rurali. Isole, montagne, aree interne o costiere dovranno avere adeguata e omogenea crescita economica. È dalle comunità locali che bisogna ripartire, esaltandone le potenzialità e rispettando l’ambiente.

Saranno presenti molti rappresentanti del Governo, fra cui Enrico Giovannini, Ministro per le Infrastrutture della Mobilità Sostenibile, Renato Brunetta, Ministro per la Pubblica Amministrazione, il Ministro per l’Istruzione, Patrizio Bianchi, la Ministra per la Famiglia e le pari opportunità Elena Bonetti, la Ministra per il Sud e la coesione territoriale, Mara Carfagna, e il Sottosegretario al Ministero dell’Interno Ivan Scalfarotto, la Ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, la Viceministra all’economia Laura Castelli, la Ministra per gli Affari regionali e le autonomie Maria Stella Gelmini, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando. A queste si aggiungono molte altre presenze autorevoli come il Presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, il Presidente di ANCI Antonio Decaro e ovviamente il Presidente dell’UPI Michele de Pascale.