La nuova ordinanza di De Luca riguardante i controlli Covid all' Aereoporto di Napoli è prevista per fine agosto. Riguarda solo coloro che tornano dalle ferie all'estero.

Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, sta pensando di emanare una nuova ordinanza che riguarda coloro che vengono dall’estero. I controlli Covid all’Aeroporto Internazionale di Napoli “Capodichino” andranno in vigore alla fine del mese di agosto.

Il presidente già si aspetta un picco di contagi verso la fine del mese ma quel che lo preoccupa di più sono i rientri dalle vacanze per coloro che sono partiti per godersi le ferie all’estero. Per questo motivo De Luca vuole emanare per fine agosto una nuova ordinanza per i controlli Covid all’ Aeroporto di Capodichino.

De Luca, l’inefficienza sanitaria della Campania e il rapporto con il Ministero della Salute

In Campania l’assistenza sanitaria è in seria difficoltà, De Luca infatti chiede delle spiegazioni riguardo l’obbligatorietà o meno della 4° dose. Inoltre fa notare al Ministero della Salute come nel nostro paese si dia per scontato quando le cose vadano bene mentre vengono esaltate le scemenze.

L’inaugurazione della nuova ala dell’Ospedale Rizzoli e il drone per il trasporto di farmaci

A Ischia è stata inaugurata una nuova ala dell’Ospedale Rizzoli,4 livelli coperti di circa 700 metri quadri per un investimento di 6 milioni di euro. Secondo De Luca infatti l’isola verde, la più grande della Campania, deve avere un ospedale molto flessibile soprattutto nel periodo estivo dove la venuta dei turisti aumenta il bacino d’utenza dell’isola. Sempre nell’Isola verde è stato provato ieri il drone utile per per ridurre i tempi di trasporto dei farmaci salva-vita e i campioni biologici. Il drone ha percorso 20 km partendo da Casamicciola fino a giungere all’eliporto di Pozzuoli.