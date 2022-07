Nocera Inferiore. Consorzio di Bonifica, eletto il consiglio dei delegati

Nocera Inferiore. Affermazione per le liste presentate alle elezioni per il consiglio dei delegati del Consorzio di Bonifica

Affermazione per le liste presentate alle elezioni per il consiglio dei delegati del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno. Netta affermazione in tutte e quattro le fasce di voto per il gruppo “Insieme si Vince”, che ha portato a casa ben 19 consiglieri. La lista “Uniti Possiamo” ha visto l’elezione di un solo membro nella fascia due. Un’affermazione popolare indicativa per il gruppo che esprimeva anche la candidatura del commissario uscente, Mario Rosario D’Angelo.

Ecco la lista degli eletti

Per il gruppo “Insieme si vince”, nella fascia uno sono stati letti: Mario Rosario D’Angelo, Alfonso Fantasia, Nicola Lamberti, Mario Varone, Luigi Del, Domenico Sessa e Giuseppe Senatore. Nella fascia due: Ferdinando Russo, Giuseppe Esposito, Tommaso Barretta, Luigi Cerrato, Oreste Strianese, Gaetano Nino Gambardella e Donato Lanzetta. Nella fascia tre: Antonio Giliberti, Domenico Oliva e Gaetano Pellegrino. Nella fascia quattro: Damiano Odierna e Antonio Zarrella.









Bocciatura per Scarfò

L’unico eletto nella lista “Uniti Possiamo” è stato Antonio Pauciulo. Nella fascia uno si era creata anche la competizione di chiave politica con la candidatura del segretario cittadino del Partito democratico di Nocera Inferiore Antonio Scarfò e di alcuni esponenti riconducibili al centro destra. Scarfò è risultato il primo dei non eletti.











La composizione del consiglio

Le preferenze sanno certificate entro quattro giorni e sarà completato dalla nomina dei tre membri designati dalle tre province del consorzio Avellino, Napoli e Salerno. Un membro invece sarà nominato dalla Regione Campania. Una volta completata la composizione dell’assemblea consortile si procederà all’elezione del presidente e del vicepresidente e di un organismo esecutivo a supporto del lavoro del consiglio.











L’affluenza alle urne

Le elezioni sono state un risultato importante anche dal punto di vista dell’affluenza alle urne, alle ultime elezioni l’affluenza non si stabilizzò sui 1000 votanti circa. A questa tornata si sono recati a votare negli otto seggi allestiti sul territorio del Consorzio di Bonifica Comprensorio Sarno oltre 3600 persone, ovvero contribuenti in regola con i pagamenti su un totale di 182.330 aventi diritto. Un risultato poteva essere anche di maggiore portata se non fossero stati riscontrati contenziosi tra gli aspiranti elettori e l’ente consortile. Risposta omogenea sulle tre province su cui opera l’ente consortile, minore l’affluenza nel napoletano. Dopo 10 anni i proprietari d’immobili e dei suoli ricadenti nel territorio di competenza dell’ente si sono i votanti si sono espressi per ritornare alla gestione ordinaria del Consorzio.