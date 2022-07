Pompei. Controlli a raffica sulle bancarelle di piazza Anfiteatro

Sono stati operati controlli merceologici e di appostamento a raffica da parte della Polizia municipale, coadiuvata da Polizia di Stato e dei carabinieri nei confronti delle bancarelle che operano davanti a Piazza anfiteatro (uno dei 4 ingressi agli Scavi di Pompei. Sono stati elevati 8 verbali per riscontri di difformità rispetto allo spazio autorizzato. Un verbale con relativo sequestro della merce é stato operato nei confronti di ambulante che non era provvisto di posto in concessione. Insomma sono state garantite le postazioni autorizzate rispetto a quelle “improvvisate”. Ampia soddisfazione é stata dichiarata dal sindaco di Pompei Carmine Lo sapio che ha disposto tali controlli per garantire la legalità commerciale e la salvaguardia dei turisti e degli interessi dei bancarellari che hanno l’assegnazione del posto fisso

Mario Cardone