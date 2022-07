San Marzano sul Sarno. Paralisi dei servizi, l’allarme di Zuottolo (video)

San Marzano sul Sarno. La sindaca Carmela Zuottolo, presente alla riunione dei primi cittadini tenutasi a Sarno, ha confermato il proprio impegno in questo senso

San Marzano sul Sarno. Paralisi dei servizi, l’allarme di Zuottolo

Una delibera per difendere l’ospedale di Sarno. Il Comune di San Marzano sul Sarno è in prima linea per tutelare l’ospedale “Martiri del Villa Malta” di Sarno da un possibile ridimensionamento da parte della Regione.









Altri settori in difficoltà

La sindaca Carmela Zuottolo, presente alla riunione dei primi cittadini tenutasi a Sarno, ha confermato il proprio impegno in questo senso. Un impegno che presto potrebbe essere esteso anche ad altri settori in forte difficoltà come quello legato alla mancanza di personale al tribunale di Nocera Inferiore.

Il servizio è di Tiziana Zurro