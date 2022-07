Tenta uccidere la moglie durante il sonno, arrestato

74enne in carcere. L'uomo ha ferito gravemente la moglie con le forbici

Ha colpito con delle forbici la moglie mentre riposava nel letto; e’ l’accusa e’ carico di un 74enne di Caivano, fermato dai carabinieri, su ordine della Procura di Napoli Nord, per tentato omicidio. La donna, di 71 anni, e’ ricoverata all’ospedale di Frattamaggiore, ma non e’ in pericolo di vita.

I militari stanno ancora indagando sulle cause del fatto; quel che è certo è che l’anziano ha approfittato della circostanza che la moglie dormiva per colpirla alla gola e al petto con delle forbici. La donna, insanguinata, ha urlato, i vicini hanno chiamato i carabinieri e poco dopo sono arrivati i familiari, che hanno soccorso la 71enne; in ospedale la donna è stata operata d’urgenza ed é ricoverata con prognosi riservata.

(ANSA)