Trenitalia. Collegamento diretto Fiumicino- Napoli centrale e Afragola

Tre nuove corse Frecciarossa a partire da Lunedi 11 luglio. Due corse per Napoli e 1 per Firenze.

Il Sud è ancora più collegato grazie a Trenitalia e l’Alta Velocità. Il collegamento diretto tra lo scalo aeroportuale romano, Roma “Fiumicino” e le stazioni di Napoli Centrale e Napoli Afragola è già in servizio.

La strategia governativa ed europea sullo sviluppo e incentivazione dell’intermodalità è un risultato concreto dell’accordo sulla mobilità sostenibile sottoscritto lo scorso 17 maggio da Luigi Ferraris, a.d. di FS Italiane, e Marco Troncone, a.d. di Aeroporti di Roma. In futuro l’accordo prevede anche il check-in passeggeri e bagagli, in coordinamento con Enac, direttamente nella stazione ferroviaria di partenza.

Nel dettaglio, l’offerta di Trenitalia da e per l’aeroporto di Fiumicino si arricchisce di tre nuovi collegamenti Frecciarossa, due da e per Napoli e uno in partenza da Firenze Santa Maria Novella, e che si aggiungono alle Frecce da e per Venezia, Padova, Bologna, Firenze e Roma, ai Leonardo Express diretti fra Fiumicino e Roma Termini e ai numerosi collegamenti regionali della linea FL1 Fiumicino Aeroporto – Roma – Orte.

L’unione tra la fermata di Fiumicino e l’aeroporto di Roma “Leonardo Da Vinci” grazie all’Alta Velocità darà la possibilità al passeggero di facilitare i suoi spostamenti.