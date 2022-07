Martedì, 12 luglio 2022, si è conclusa la quarta edizione delle “Vacanze Musicali” di Bracigliano, il campus estivo per giovani musicisti, organizzato dall’ associazione “Musica Giovani” e dedicata a Carmine Sarno.

Tre giorni di musica, in un clima di vacanze e in un contesto eccezionale, trascorsi immersi nel paesaggio naturale e artistico del convento di San Francesco d’ Assisi di Bracigliano. I giovani musicisti, si sono incontrati per perfezionare un programma da concerto e per vivere un’esperienza collettiva attraverso la musica. Alla fine del campus si è tenuto un concerto nel chiostro del convento con la partecipazione di tutti gli allievi delle “Vacanze musicali”. Quest’ anno si è arricchito per l’intervento musicale del famoso violinista Daniele Gibboni che ha ricevuto dalle mani del sindaco, Giovanni Iuliano, il premio musica.

La serata, condotta magistralmente dalla giornalista Rita Occidente Lupo, direttrice del quotidiano on-line “Dentro Salerno”, è stata piena di interventi musicali degli alunni delle “Vacanze Musicali”, dal clarinetto alla chitarra, dal pianoforte al violino, che sono stati apprezzati dal numeroso pubblico. Infine, l’orchestra intera, guidata dal violoncellista Valerio De Nardo, insieme al coro, diretto da Chiara Della Monica, ha eseguito “La storia di Mia”, un mixage di cover famose, intervallate dalla recitazione di Alessandra Ambrosi. E’ stata un esplosione intensa di sonorità particolarmente apprezzata grazie anche alla partecipazione all’ esecuzione degli insegnanti dei corsi di musica, De Nardo Marzia (violino), Angelo Basile(sax) e Giacomo Buffa (basso elettrico).

Unica nel suo genere, la manifestazione, condivisa con entusiasmo dal padre guardiano del convento, Corrado Landi e apprezzata dall’ amministrazione comunale, ha avuto, non solo lo scopo di esaltare la grande tradizione musicale di Bracigliano, ma anche quello di far apprezzare un territorio che vanta bellezze artistiche, naturalistiche ed enogastronomiche di altissimo livello. Una manifestazione che sicuramente è destinata a crescere nel tempo.

Marzia Di Nardo