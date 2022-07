Covid. In Campania il tasso di contagio è al 27.7%

In Campania i nuovi positivi sono in calo rispetto ai dati registrati ieri. L’indice di contagio è al 27.7 %. Tre le vittime.

Sono 12700 i positivi del giorno al Covid in Campania sui 45776 test effettuati, per un indice di contagio pari al 27,74% in calo rispetto al dato di ieri del 29%. Numeri in calo rispetto ai dati registrati ieri anche in relazione alla richiesta di test effettuati.

Le morti registrate sono per ora sono solamente due nelle ultime 48 h.

Stabili invece il report sui posti letto in terapia intensiva che restano 29 mentre scendono quelli riconducibili alla degenza ordinaria che si attestano a 684 unità.