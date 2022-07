Napoli. De Luca: “un bel programma di miglioramento per la rete riguardo i trasporti pubblici”

Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ha espresso il suo parere per quanto riguarda l’hub multimodale di Napoli Centrale realizzato dal Gruppo Fs Italiane.

Queste le sue parole a riguardo: “La cosa – ha spiegato – ci interessa perché come Regione abbiamo un progetto enorme per tutta l’area di piazza Garibaldi e questo è un tassello di questa grande rivoluzione. L’interramento del fascio binari dell’Eav a Porta Nolana e via Galileo Ferraris, poi la realizzazione nell’ambito dell’area ferroviaria della nuova sede della Regione Campania per concentrare in un unico edificio i nostri uffici e filtrare prima di entrare in città tutta la mobilità regionale, quindi facciamo un’operazione anche dal punto di vista ambientale molto significativa. Per il resto ovviamente siamo impegnati nel programma di modifica di miglioramento di tutta la rete di trasporti pubblici. Abbiamo investimenti previsti per 1,2 miliardi di euro fra noi e Rete ferroviaria, abbiamo in programma l’acquisto di 220 nuovi treni, 98 li abbiamo già consegnati fra treni regionali e treni delle Ferrovie, e il programma continua. Ovviamente – ha concluso il governatore – sono programmi che richiedono alcuni tempi per la messa in produzione soprattutto dei treni, ma mi pare che stiamo davvero facendo una rivoluzione nel campo del trasporto pubblico”.