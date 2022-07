Pompei. La città ha cantato con Umberto Tozzi 50 anni di grande musica

Il palco di piazza Schettini montato appositamente per Umberto Tozzi si tinge dei colori cangianti in sintonia delle note delle canzoni: “Gloria”, “Gente di Mare”, “Si può dare di più” sono solo alcuni dei popolari brani di musica leggera che hanno infiammato gli animi presenti (pompeiani, fan di Umberto Tozzi e visitatori). Piazza Schettini ha registrato una serata fantastica. Finalmente un’ondata di leggerezza ha portato serenità nell’animo dei pompeiani. Quello che ci voleva dopo l’ansia della pandemia. Quattromila mani alzate che hanno ritmato brani famosi e tante le voci in coro che hanno accompagnato con sapienza l’esibizione della talentuosa band che ha dato ritmo, luce e colore ad una serata di pura spensieratezza che Umberto Tozzi ha saputo regalare al suo pubblico plaudente.

Mario Cardone