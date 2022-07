Scafati. In 114 per 3 posti a tempo indeterminato, categorie protette. ECCO LA GRADUATORIA

La proposta di Mario Santocchio: "utilizziamo la stessa graduatoria anche per i cinque portieri degli uffici di via Melchiade e via Diaz"

La Regione Campania ha definitivamente approvato la graduatoria per l’assunzione di 3 operatori amministrativi, categoria B, posizione economica B1, contratto a tempo indeterminato, riservati alle categoria protette art.8 legge 68/99. La graduatoria conta 114 posizioni utili, sulle tre disponibili. Arriva dal Presidente del consiglio Comunale Mario Santocchio la proposta di utilizzare lo scorrimento di tale graduatoria anche per le cinque figure di usciere/portiere che il Comune sta affidando all’esterno a mezzo ricerca di operatore economico da individuarsi sul Me.Pa. “Avremo così un risparmio sui costi, utilizzando la graduatoria frutto della selezione effettuata dalla Regione Campania per conto del Comune di Scafati – spiega Santocchio – facendo così lavorare soggetti con disabilità, idonei alle mansioni di portierato. Sono cinque le figure necessarie, da impiegarsi presso gli uffici di via Pietro Melchiade e via Armando Diaz. Una proposta che spero venga recepita dall’amministrazione e dal Sindaco Cristoforo Salvati”.

AF