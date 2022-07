Calcio. US Angri 1927 in ritiro estivo a Campitello Matese. La struttura del Club Hotel-Centro Benessere Kristiania ospiterà la squadra angrese dal 1 al 12 agosto

Sarà Campitello Matese la sede del ritiro estivo dell’US Angri 1927. La struttura del Club Hotel-Centro Benessere Kristiania ospiterà la squadra angrese dal 1 al 12 agosto. Ieri mattina una delegazione di dirigenti grigiorossi si è recata nel centro turistico molisano, per effettuare il sopralluogo della struttura alberghiera e degli impianti sportivi adiacenti, per organizzare nei minimi dettagli il ritiro pre-campionato.









Pianificazione per il ritiro

Il General Manager Antonio De Luca, il Direttore Sportivo Antonio Del Sorbo e il Segretario Antonio Forte, hanno definito tutti i dettagli per il periodo di lavoro in quota della squadra angrese. La struttura è situata nel Comune di San Massimo ed è dotata di due campi di calcio adiacenti all’area dell’albergo, dove poter lavorare in doppie sedute mattutine e pomeridiane.





Il mercato: Conferma per Vrasi e arriva De Rosa

Intanto il sodalizio angrese ha annunciato una riconferma importante. Alfredo Varsi ha rinnovato per un altro anno e sarà a disposizione del tecnico Antonio Floro Flores. La società grigiosrossa ha annunciato anche di aver raggiunto l’accordo economico con il centrocampista classe 2003 Gennaro De Rosa. Nella sede sociale di via Murelle, il Presidente Armando Lanzione, il General Manager Antonio De Luca e il Direttore Sportivo Antonio Del Sorbo hanno definito ogni dettaglio e ufficializzato l’ingaggio con il nuovo giocatore grigiorosso.