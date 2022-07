Covid. In Campania prevista una campagna per aumentare la quarta dose

Antonio Postiglione e Vincenzo De Luca collaborano per una campagna che ha come obiettivo quello di convincere le persone a farsi la quarta dose contro il Covid.

In Campania occorre una campagna per far capire l’importanza della 4° dose contro il Covid.

Antonio Postiglione, direttore generale per la Tutela della salute e il coordinamento del Sistema Sanitario Regionale in Campania, spiega all’ANSA il piano riguardo la ripresa della campagna vaccinale contro il Covid dal momento che i contagi sono quotidianamente in aumento. Già partita la campagna vaccinale degli over 60, alcuni aspettano addirittura settembre ma il problema più grande, secondo il ds, rimane convincere le altre fasce d’ètà a vaccinarsi.

La riunione di ieri avuta con il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha gettato le basi per un piano che prevede anche la prenotazione visto che le file cominciano a essere lunghe.