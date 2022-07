Food Hub: un progetto che ha come obiettivo quello di far conoscere le specialità ittiche del nostro paese.

Dal 15 luglio tour di eventi nelle principali piazze dei mercati italiani. Un progetto per conoscere le specialità ittiche della penisola.

La prima tappa del progetto relativo alle specialità ittiche del nostro paese è San Benedetto del Toronto (Ascoli Piceno). L’evento sarà caratterizzato da degustazioni e attività di animazione. Il tour si svolgerà nelle città dei mercatini ittici aderenti al progetto: Milano, Verona, Rimini, Firenze, la già citata San Benedetto del Toronto, Roma, Napoli e infine Catania.

L’iniziativa è stata proposta dal ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e da Unioncamere nell’ambito del Po Feamp 2014-2020. Da come sottolineato da Fabio Massimo Pallotti, presidente di Italmercati, l’obiettivo è quello di far conoscere a tutti gli italiani l’importanza del mercato all’ingrosso come luogo di scambio tra pescatori e il resto della filiera. L’intento è anche quello di promuovere il mercato di prodotti Made in Italy.

L’evento terminerà il 22 luglio al Mercato Trionfale di Roma.