Pompei. Venerdì 15 e sabato 16 Luglio Ifigenia in Tauruide conclude la rassegna Theatrum Mundi 2022

Un coro di schiave greche (Luisa Borini, Gloria Carovana, Marta Cortellazzo Wiel, Roberta Crivelli, Noemi Grasso, Leida Kreider, Giulia Mazzarino, Livia Rossi, Valentina Spaletta Tavella) scandisce in versi la narrazione della sofferenza, raccontata nel prologo dell’opera di Euripide, Ifigenia in Tauride, rappresentata a Pompei (dopo la prima di siracusa) dalla prima figlia di Agamennone, Ifigenia, che tutti credono morta, e che invece vive in sofferenza nella remota Tauride perché la dea Artemide l’aveva salvata, sostituendola con una cerva e portandola lontano dall’Aulide nell’attimo in cui il padre la stava sacrificando.

Ifigenia, come abbiamo detto, racconta nel prologo la sua storia dei sofferenza, descrivendone la dolorosa condizione di sacerdotessa di Artemide, straniera in un paese straniero, costretta a sacrifici umani. Il fratello Oreste, in fuga dalle Erinni che lo vogliono far impazzire, approda in Tauride con Pilade e sfugge al sacrificio perché riconosce la sorella. In conclusione i tre beffano il re locale, Toante, e fuggono per mare.

Ifigenia in Tauride nella regia di Jacopo Gassman – cast IFIGENIA | Anna Della Rosa; ORESTE | Ivan Alovisio; PILADE | Massimo Nicolini; BOVARO | Alessio Esposito; TOANTE| Stefano Santospago MESSAGGERO | Rosario Tedesco