Scafati. Salvati e “l’ostaggio” del bilancio previsionale, il Palamangano

La ristrutturazione del Palamangano di Scafati suona come uno scacco matto a favore del sindaco Cristoforo Salvati, che in occasione del prossimo consiglio comunale potrà contare sulla pressione di tifosi e imprenditori. La promozione nel massimo campionato di pallacanestro della Givova Scafati Basket ha sconvolto non solo lo sport cittadino, ma anche la città e la politica, che si è trovata davanti nuova priorità. E’ il caso del palazzetto dello sport cittadino, diventato vero banco di prova nei confronti della città per l’amministrazione Salvati, che deve quanto prima risolvere i problemi strutturali presenti per non perdere definitivamente il consenso politico sul paese. Nelle ultime settimane la Giunta, su proposta dell’assessore allo sport Gennaro Avagnano, si è attivata per velocizzare quanto prima gli iter burocratici del caso, dando completo potere agli uffici competenti nella soluzione dei problemi edili legati al Palamangano. Un lavoro matto e disperato che ha prodotto i primi risultati, con il reperimento dei fondi necessari alla ristrutturazione definitiva della struttura per un valore totale di circa 120 mila euro. Che per essere utilizzati necessiteranno di una variazione di bilancio dopo l’approvazione del bilancio previsionale, atteso per il mese di agosto. Un aspetto da tenere in considerazione, visto che la crisi politica dell’amministrazione passa proprio per il bilancio previsionale, ad alto rischio visto che al momento Salvati è sotto con il numero di consiglieri. Ma l’opposizione potrebbe tentennare vedendo il Palamangano in “ostaggio”, decidendo quindi di salvare la testa dell’avversario politico per evitare possibili ostruzioni al sogno cittadino di rivedere la serie A1 a Scafati. “Facendo seguito ai precedenti incontri avuti anche con la società Scafati basket, avevo chiesto il massimo impegno ad assessori e dirigenti comunali per reperire le risorse necessarie ad avviare i lavori di adeguamento del Palamangano, indispensabili per consentire alla squadra di disputare il prossimo campionato di basket di serie A1 a Scafati. Gli uffici preposti stanno già lavorando per predisporre la variazione.” Sono le parole del sindaco di Scafati Cristoforo Salvati, che conclude chiarendo come :” Ovviamente, per far sì che tutto questo non sia vanificato sarà necessario che il Consiglio comunale approvi il bilancio di previsione”. Lo stesso patron della Givova Scafati Basket Nello Longobardi, durante la conferenza stampa di presentazione della campagna abbonamenti, ha ribadito come: “La Giunta ha fatto il suo dovere, ora tocca al presidente del consiglio Mario Santocchio convocare l’assise e ai consiglieri di votare favorevolmente il bilancio previsionale per il bene della città. O giochiamo al Palamangano o vendo il titolo e lascio tutto”. Parole fortissime che ovviamente hanno fatto il giro della città, mettendo nuova pressione nei confronti dei 13 consiglieri di opposizione che saranno costretti ad una decisione difficilissima durante il prossimo consiglio comunale. Bocciare il bilancio previsionale a costo di forche caudine da parte della città, oppure salvare Salvati sperando che i lavori di ristrutturazione possano concludersi prima dell’inizio stagione. Bivio.