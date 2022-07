Calcio. Nocerina arriva il portiere Chrysostomos Stagos

La Nocerina Calcio comunica di aver raggiunto con il calciatore Chrysostomos Stagos un accordo di prestazione sportiva per la stagione 2022/23. Portiere nato il 27 giugno 2002, è cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell’Apollon (Grecia).

Le impressioni di Stagos

In Italia ha vestito prima la casacca del Castrovillari e poi, nella scorsa stagione quella della Santa Maria Cilento, collezionando in totale 18 presenze: “Nocera è per me una tappa fondamentale. Far bene in una società blasonata come la Nocerina puo’ essere un ottimo trampolino di lancio per la mia carriera. Spero di regalare, insieme ai miei nuovi compagni, tante soddisfazioni ai nostri tifosi”.