Vincenzo De Luca esorta i cittadini a vaccinarsi con la quarta dose per stare coperti anche se non si conoscono ancora la durata effettiva della nuova dose buster.

Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania, ha ribadito l’importanza della quarta dose per stare coperti fino ad ottobre anche se attualmente, da quanto emerso dalle sue parole ribadite oggi nella diretta su Facebook, i medici non conoscono ancora la durata effettiva della seconda dose buster (quarta dose) dal momento che bisogna verificarla quando viene somministrata.

Allora ora non perdiamo tempo, facciamo la quarta dose che diventa efficace dopo due settimane e siamo coperti per stare fino a ottobre e vediamo che succede allora. Vacciniamoci altrimenti siamo a piedi, senza vecchia e nuova copertura. Diciamo anche che la copertura vaccinale pure quando te la sei somministrata non è mai totale, ma che dopo la vaccinazione se diventi positivo il contagio è molto lieve, spesso asintomatico e sei protetto da ricadute di malattia pesante, di andare in terapia intensiva. Questo è il quadro. Ora la quarta dose in Campania è senza prenotazione, però ovviamente le Asl fanno anche prenotazioni e ci regoliamo sulla base dell’afflusso che avremo nei centri vaccinali, vediamo come evolve la situazione”.