L’ecosistema delle startup dell’Italia è cresciuto sempre più negli ultimi anni, avvicinandosi al miliardo di capitalizzazione.

Sempre secondo i dati del Mise, la Lombardia detiene il primato di startup innovative: ben 3.755 startup innovative , seguita da Lazio e Campania . In fondo alla classifica ci sono il Molise con 79 startup innovative e la Valle d’Aosta con appena 19. Salta all’occhio Milano, provincia che conta 2.640 startup innovative, il 18,8% sul totale delle imprese. Seguono poi con netto distacco Roma e Napoli . Nel 2021 sono +85.000 i lavoratori che hanno trovato impiego nelle nuove imprese, dimostrando il forte impatto delle startup nell’occupazione.

I principali settori in cui operano le startup a trazione femminile sono: digital platforms , salute e circular economy . Se si guarda alla situazione delle startup a livello europeo, si conferma il 2021 come anno record per investimenti, con una cifra di oltre $100 miliardi di capitale investito e 100 nuovi unicorni. L’Italia rispetto ad altri paesi europei come per esempio il Regno Unito dove solo nei primi nove mesi del 2021, ci sono stati 68 round da oltre 100 milioni di dollari, pari al 37% di tutti i round di questa portata in Europa. Il divario netto esistente fra l’Italia e alcuni altri paesi europei per quanto concerne gli investimenti in startup è lo specchio di un sistema che presenta ancora oggi delle criticità rilevanti.

Per Giacomo Salvanelli, uno degli autori della ricerca: «in Italia non si investe in innovazione quanto nel resto d’Europa. Burocrazia, pressione fiscale e bassi investimenti sono un grande limite. Le startup in Italia aumentano ma non crescono di dimensioni». A confermare la difficoltà nel creare una startup in Italia sono i dati del Centro studi di Unimpresa che rivelano che per avviarne una, ci vogliono circa 4.155 euro, una cifra 10 volte superiore rispetto alla Germania e oltre 15 volte maggiore rispetto a quanto si spende in Francia , e ben 188 volte in più della Croazia.

Secondo il World Economic Forum , entro il 2025 si perderanno 85 milioni di posti di lavoro, a fronte però della creazione di ben 97 milioni di nuovi posti, strutturati per meglio adattarsi alla nuova divisione del lavoro fra esseri umani, macchine e software. La quota di competenze di base destinata a cambiare sarà del 40%, per cui il 50% di tutti i lavoratori dovrà riqualificarsi. Per Emanuele Cacciatore, Docente del Master in Human Resources Management della Rome Business School, «il numero di competenze richieste per un singolo lavoro sta aumentando anno su anno del 10%, riducendo drammaticamente la vita utile delle hard skills.