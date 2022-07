Pro Loco Angri. Al via la tappa di “Miss Gocce di Stelle”

Dallo spettacolo musicale alla passerella delle Miss

Quest’anno la Pro Loco non fa mancare nulla nel palinsesto degli eventi di Angri Città d’Arte. Dopo il grande successo dell’Orchestra Stabile Pietro Mascagni di Ripolimosani (Cb) diretta dal maestro Antonio Di Lauro, che con ben 25 orchestrali ha allietato con grande musica il pubblico accorso nell’atrio del Castello Doria, domenica 17 luglio, l’associazione di promozione sociale e turistica di Angri propone uno straordinario spettacolo nei giardini di Villa Doria. In accordo con l’agenzia Madas di Franco Mazzotta, la Pro Loco proporrà una serata all’insegna della bellezza e della moda che vedrà sfilare sulla passerella bellissime ragazze.

La sfilata

Le aspiranti Miss, provenienti da diverse regioni italiane, si contenderanno sia le “fasce” in varie categorie: simpatia, bellezza, portamento, eleganza, telegenia, etc, sia l’accesso alla finale per guadagnarsi lo scettro di Miss Gocce di Stelle 2022.

Il concorso di bellezza è giunto quest’anno alla 17 edizione e ha visto durante questi anni, la partecipazione di moltissime ragazze che poi hanno proseguito nel percorso della moda, delle sfilate e dello spettacolo.

La giuria

Un compito non facile quello della giuria che, formata da ben 12 componenti tutti esperti e professionisti del mondo dello spettacolo e dell’arte, dovrà scegliere le ragazze seguendo le regole ferree dettate dall’organizzazione.

Lo spettacolo

Uno spettacolo all’insegna della bellezza e dell’eleganza grazie alla presenza in passerella di tante aspiranti Miss; ad impreziosire l’evento la presenza di numerosi ospiti, che avranno anche il compito di premiare le vincitrici del concorso. Questo, per Angri Città d’Arte, è il penultimo appuntamento in programma per il mese di luglio.

Prossimo appuntamento

Il calendario degli eventi di luglio si concluderà giovedì 28 con la presentazione del libro “Una storia di famiglia” che verrà presentato al pubblico in occasione dei 50 anni dell’azienda Tedesco semilavorati di dolcezze, un marchio conosciuto in tutto il mondo vero vanto di Angri.