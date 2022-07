Pompei. Il senso del pane progetto realizzato in una casa famiglia delle ex case operaie

È la città di Pompei ad ospitare una della comunità sede del progetto “Il senso del pane”, nato nel 2015 a Milano, nel carcere di Opera. L’attività è svolta a Pompei nella casa famiglia “Maria, Madre di Misericordia”, sorta all’interno del Centro per il Bambino e la Famiglia “Giovanni Paolo II” costituito nelle palazzine fatte costruire da Bartolo Longo per il personale del Santuario di Pompei, denominate per questo motivo case operaie e ristrutturate con prevalente finanziamento della Regione Campania (gestione Bassolino). La casa famiglia “maria Madre di misericordia” diretta dai coniugi Raffaela e Salvatore Buonocore, della Comunità “Papa Giovanni XXIII” sarà giustamente gratificata dal commento positivo che la stampa cattolica fa dato alla positiva iniziativa di uomini e donne segnati da fragilità che con impegno e amore, producono ostie che saranno successivamente donate per le celebrazioni eucaristiche.

Mario Cardone