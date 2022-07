Pompei. Si allunga il cartellone degli eventi estivi

Proseguono gli appuntamenti estivi del ricco calendario delle manifestazioni previste nel cartellone “R…Estate a Pompei” che si protrarrà fino a settembre.L’amministrazione comunale mariana nell’annunciare per i prossimi giorni l’attivazione sui canali social del Comune di Pompei e Carmine Lo Sapio Sindaco – Facebook ed Instagram – la piattaforma per la prenotazione per i ticket gratuiti di partecipazione agli eventi in programmati nell’area concerti di Piazza Schettini anticipa l’estensione ad altre 2 serate del cartellone di eventi estivi per il 2022:. il 20 luglio il meglio di e con Ciro Scherrino e il 23 luglio il concerto di Erminio Sinni con la band “tra le costellazioni tour 22”..

