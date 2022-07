S.S. Juve Stabia arriva l’attaccante Giuseppe D’Agostino

La S.S. Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo temporaneo dalla SSC Napoli, dell’attaccante Giuseppe D’Agostino, classe ’03.





Il calciatore, natio di Massa di Somma, è cresciuto calcisticamente nelle giovanili della SSC Napoli.

Queste le sue prime dichiarazioni: “Sono contento di essere arrivato in una piazza così importante come quella di Castellammare di Stabia. Mi metto a disposizione di mister Colucci e dei compagni di squadra in questa mia prima esperienza tra i grandi. Non vedo l’ora di scendere in campo ed esultare sotto la Curva Sud”.