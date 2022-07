Scafati. Dissidenti a Salvati: “pronti a ritirare i nostri assessori”. La replica: “decido io i tempi”

“Pronti a ritirare i nostri assessori, perché non siamo attaccati alle poltrone”. Arriva l’ennesimo ultimatum dal gruppo dei dissidenti, che accende lo scontro politico con il primo cittadino Cristoforo Salvati, a margine del voto al bilancio di previsione deliberato mercoledì mattina dalla Giunta. “Il nostro gruppo politico pur avendo dimostrato ancora oggi responsabilità, ribadisce quanto detto durante l’ultimo consiglio comunale: se non si portano in consiglio prima del bilancio argomenti come il Puc, la riscossione dei tributi e non si riorganizza la macchina comunale, siamo pronti a ritirare i nostri assessori – così i consiglieri comunali Paolo Attianese e Antonella Vaccaro, con i loro assessori Gennaro Avagnano e Raffaele Sicignano – senza questi punti fondamentali che servono ad incassare e programmare il futuro, il mero voto in giunta o in consiglio serve a poco”. Il bilancio di previsione è stato pure pubblicato sull’albo, ma Palazzo Mayer ha rinviato ogni dettaglio ad una conferenza stampa già convocata per lunedì prossimo. Questo per permettere al Sindaco di essere presente, perché ancora alle prese con il Covid, che lo ha anche tenuto lontano dal voto in giunta. “Finalmente la giunta è stata messa in condizione di approvare un bilancio dove la politica ha avuto la possibilità di indicare su quali capitoli era necessario stanziare maggiori risorse. Questa svolta ha permesso a noi assessori di avere piena contezza dei finanziamenti a disposizione e non ad essere chiamati al ruolo di cofirmatari delle scelte dei dirigenti – spiegano Avagnano e Sicignano, salvo poi smontare ogni facile entusiasmo – tutto quanto sottoscritto in questo bilancio sarà un mondo dei sogni se non incassiamo le somme necessarie alle spese che abbiamo previsto nel bilancio votato oggi”. Entrate che passano, secondo loro “affidando la riscossione coattiva dei tributi all’esterno, se non andiamo avanti con il Puc, se non potenziamo l’ufficio urbanistica, se non si riorganizzano gli uffici”. O meglio, prima del bilancio in Assise, è necessario rivedere anche i capisettore. Non tarda però la replica del primo cittadino. “Non abbiamo bisogno di stimolatori né di acceleratori, i tempi politici degli argomenti li stabilisce il Sindaco di concerto con la maggioranza – puntualizza Salvati – Il bilancio politico votato in Giunta è fondamentale per le assunzioni, per il sociale, per le opere pubbliche. Si andrà in consiglio comunale aspettando il parere dei revisori per la ratifica, è l’unica certezza per poter proseguire il cammino”. Tira dritto il primo cittadino, consapevole che ogni giorno di ritardo comporta disagi e stallo di uffici e servizi erogati. E come se non bastasse, ancora non si ha contezza di avere i 13 voti necessari per il via libero dell’aula consiliare.

Adriano Falanga