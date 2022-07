Scafati piange Alfonso Carotenuto il consigliere gentile

Un uomo coerente e un politico instancabile, che metteva l’impegno verso la città davanti a tutto, a costo di tutto. Scafati saluta con dolore il consigliere comunale Alfonso Carotenuto, lasciando nel disperazione la famiglia, gli amici e tutti i compagni della politica. Se ne va a soli 57 anni. Alcuni mesi un male imperdonabile lo colpiva in maniera letale.

Un lottatore

Ha lottato con forza di reazione, ma nonostante la voglia di continuare a spendersi per la sua gente, le condizioni non sono mai realmente migliorate. La comunità scafatese resta orfana di un grande uomo oltre che un consigliere invitto e prodigo per il suo territorio. Nelle ultime settimane, nonostante la situazione precaria ha sempre sostenuto la sua coalizione “Insieme per Scafati” cercando di dare il suo sostegno e consigli utili per la collettività, vivendo a pieno il sentimento civico, ciò che più l’ha sempre ispirato. Ciao Alfonso.

