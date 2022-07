Angri. Incidente mortale, l’uomo era un rider addetto alla consegna delle pizze.

Sono in corso di accertamento le cause per ricostruire le fasi dell’impatto tra il motociclo guidato dall’uomo e un’ auto guidata da un ventenne che viaggiava in compagnia di alcuni amici.

Non si conosce ancora l’esatta dinamica che ha provocato l’incidente avvenuto alle 23,00 circa di ieri sera in via dei goti ad Angri dove ha perso la vita Giuseppe Cannavacciuolo di 47 anni, originario di Santa Maria La Carità.

Le autorità al lavoro per ricostruire l’incidente

Sono infatti in corso di accertamento le cause da parte delle autorità preposte per ricostruire le fasi dell’impatto tra il motociclo guidato dall’uomo che poi ha perso la vita e un’ auto guidata da un ventenne che viaggiava in compagnia di alcuni amici, feriti ma non in pericolo di vita.

A nulla è servito l’intervento del personale medico accorso con l’ambulanza sul luogo dell’impatto, insieme ai carabinieri. Una tragedia che ha scosso la comunità di Angri e di Santa Maria La Carità. Il sindaco di Angri Cosimo Ferraioli ha voluto esprimere un messaggio di cordoglio sulla sua pagina social.

Il cordoglio del Sindaco Cosimo Ferraioli

” A nome mio e dell’Amministrazione tutta voglio esprimere cordoglio alla famiglia e ai cari del rider quarantasettenne originario di Santa Maria La Carità scomparso drammaticamente in un incidente stradale in via Dei Goti, mentre svolgeva il suo lavoro nella tarda serata di ieri. Un’altra morte bianca in un incidente fatale la cui dinamica verrà chiarita nelle prossime ore. L’ennesima strage silenziosa che ci obbliga a riflettere sulla sempre più precaria situazione italiana della sicurezza sul lavoro, nella fattispecie in un settore precario come quello del delivery in cui, paradossalmente, la domanda cresce, i rischi per la propria incolumità sono maggiori e le paghe invece sempre più basse”.

Il lavoro dell’uomo

L’uomo era impegnato come rider in una nota azienda e svolgeva il servizio per la consegna a domicilio delle pizze. Un impatto violento: il rider è stato scaraventato a diversi metri di distanza che non ha lasciato scampo all’uomo.