Angri. Tragico incidente in Via dei Goti, muore un rider 47enne

Tragico incidente mortale nella serata di ieri ad Angri. Rider 47enne è stato coinvolto in un incidente in Via Dei Goti mentre era intento alle consegne per una nota app.









Inutili i soccorsi

Per l’uomo purtroppo non c’è stato nulla da fare, trasportato all’ospedale sarebbe deceduto per le numerose ferite riportate a seguito della caduta. Sul tragico incidente indagano le forze dell’ordine che dovranno fare luce sull’esatta dinamica del tragico impatto.

Aldo Severino