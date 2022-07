Salernitano, Sfruttamento dei corsi d’acqua, controlli dei Carabinieri. Sanzioni e un pozzo sequestrato

Sfruttamento dei corsi d’acqua e delle falde acquifere: controlli da parte dei militari della Stazione Carabinieri Forestale di San Cipriano Picentino (SALERNO). Lungo le sponde del fiume Picentino, nel tratto in cui attraversa il comune di Giffoni Sei Casali, i carabinieri hanno scoperto due punti di prelievo abusivi; l’acqua veniva prelevata con due pompe auto adescanti alimentate da motori a scoppio e utilizzata per scopi irrigui. I militari hanno provveduto a individuare l’utilizzatore dei dispositivi e a contestare illeciti amministrativi per un importo fino a 40.000 euro.

Controllo finalizzato

I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Sarno, nel corso di un controllo finalizzato a verificare la regolarità delle emissioni in atmosfera in una cava di estrazione, invece, hanno scoperto un pozzo di emungimento acqua attivo ma non autorizzato e privo di contatore di portata. Hanno quindi proceduto a porre sotto sequestro amministrativo il pozzo e informato la competente autorità amministrativa per le verifiche del caso.

ANSA