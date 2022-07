Sarno. Ospedale a rischio chiusura, mobilitazione del comitato

Si è riunito anche nella serata di ieri il comitato “Insieme per la salute”, nato a sostegno e difesa dell’ospedale di Sarno, il “Martiri del Villa Malta”, il quale, nonostante le numerose mobilitazioni dei cittadini e della classe politica, e le dimissioni di medici specialisti che ormai non riescono più a sopperire a tutti i bisogni dei loro reparti di competenza, abbinando, nei molti casi di necessità, anche turni in Pronto Soccorso, continua a versare in condizioni davvero precarie per ciò che concerne il suo futuro.

Le decisioni

Dall’incontro, dunque, sono emerse diverse decisioni, tra le quali quelle di chiedere al Prefetto di Salerno, il dottor Francesco Russo, mediante una pec inviata congiuntamente dalla senatrice Luisa Angrisani e dall’onorevole Virginia Villani, un incontro affinché sappia che la situazione “potrebbe diventare esplosiva e che, anche sul fronte sociale, si potrebbero registrare eventi incontrollabili”, poiché, come si legge sul documento redatto dal direttivo del comitato, “la cittadinanza sta prendendo coscienza del problema che investe il “Martiri del Villa Malta”, e del conseguente depotenziamento”, oltre che il rischio di chiusura di molti dei reparti che mantengono in vita il nosocomio.







Dimissioni di Canfora

Il comitato, inoltre, ha chiesto persino le dimissioni del primo cittadino, Giuseppe Canfora, intese come atto simbolico di protesta nei confronti di un’Amministrazione regionale che sembra rimanere inerme di fronte a questa situazione. Ma non è tutto, poiché il consesso ha chiesto che tutte le cariche istituzionali di Palazzo San Francesco, Ente comunale della città di Sarno, rimettano simbolicamente nelle mani del sindaco le loro deleghe, come manifestazione non solo di vicinanza alla causa, ma anche per porre ancora di più l’accento su una situazione d’urgenza che non può attendere oltre per una risoluzione. E, con l’annuncio di una conferenza stampa di cui saranno comunicati poi maggiori dettagli, il comitato “Insieme per la salute” ha annunciato di continuare per la propria strada “affinché, in ogni modo possibile, ai concittadini ed agli utenti tutti possa essere finalmente garantito il diritto alla salute, sancito dalla nostra Costituzione”.

Carmela Landino