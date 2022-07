Scafati. Il monito del parroco De Riggi: “Scafati ha bisogno di futuro, città in stato comatoso”

“Se ha bisogno di ritrovare la propria identità, Scafati ha bisogno pure di un nuovo slancio, di riappropriarsi di una fiducia nelle sue potenzialità, ha bisogno di futuro”. Le parole di Don Giovanni De Riggi hanno scosso gli oltre duemila scafatesi che hanno affollato lo spazio antistante la casa comunale, per il tradizionale incontro tra la Protettrice Santa Maria delle Vergini e le Istituzioni cittadine. Un incontro che affonda le radici nei secoli, e testimonia il legame inscindibile tra la città, il fiume e la chiesa che dal 1500 sorge sulle sue sponde. Una prima tappa che richiamandosi al decaduto diritto di patronato apre il novenario per la festa patronale, che si terrà dal 22 al 26 luglio, dopo due anni di assenza causa Covid. “Da alcuni anni, ancora prima della pandemia, la città vive come in uno stato comatoso, forse in stato di “depressione” – ha spiegato Don Giovanni – Molteplici sono le cause: la mancanza occupazionale per cui molti giovani sono costretti a lasciare la città per trovare lavoro altrove, l’inquinamento ambientale che ha fatto preferire il trasferirsi di molti in altri comuni, la chiusura dell’ospedale che rendeva un valido servizio sanitario anche se non sempre appezzato, una politica che stenta a fare del servizio alla città lo scopo della propria vocazione, il decoro della città che stenta a divenire ordinaria amministrazione”. Poi il monito: “La città necessita di un nuovo vigore che può nascere solo da uomini e donne profondamente rinnovati nello spirito, capaci di riconciliazione e di perdono, capaci di vedere l’altro non come nemico ma come fratello da accogliere e da amare, capaci di mettersi al servizio della città senza cercare il proprio interesse ma quello unicamente del bene comune. Scafati ha bisogno di essere amata, apprezzata e rispettata così come la Madonna delle Vergini ha sempre fatto per la sua amata città”. Un appello che viene raccolto dal sindaco Cristoforo Salvati, appena guarito dal Covid. “Bisogna ricostruire, la città necessita di un rilancio morale e solidale. Abbiamo appena deliberato in giunta un bilancio di opere pubbliche. Chiedo alla politica un impegno maggiore, è attraverso il senso di appartenenza che si può ricostruire – sottolinea il primo cittadino – lavoriamo tutti dalla stessa parte, evitando le divisioni e dando immagine di una grande città, capitale dell’agro”. Parole che non trovano riscontro nel dato oggettivo. Sul palco un pugno di consiglieri, tra maggioranza e opposizione e neanche la metà dei sette assessori componenti la Giunta. E questo la dice tutta sul senso di appartenenza e rispetto delle tradizioni, condizioni imprescindibili per un rilancio, appunto, morale e solidale, senza divisioni.

Adriano Falanga