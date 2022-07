Tragico impatto per una 31enne, muore nel giorno del suo compleanno

Tragica morte per una 31enne. Si schianta con la sua auto contro un palo nel giorno del suo compleanno. La vittima, una giovane estetista, era originaria di Piazzolla di Nola. L’incidente in cui ha perso la vita si è verificato intorno alle 5,00 della mattinata di ieri, su via Cimitero a Saviano. La donna era alla guida della sua Lancia Y quando, per ragioni ancora da accertare, lungo via Cimitero a Saviano ha avrebbe perso il controllo del veicolo schiantandosi violentemente contro un palo.

L’impatto

Un impatto violento che non avrebbe lasciato scampo alla giovane donna, nonostante il tempestivo intervento di una equipe del 118. Sarebbe deceduta mentre le venivano praticati i primi soccorsi per trasportarla in ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo Radiomobile della Compagnia di Nola che ora dovranno stabilire le cause dell’incidente. La Procura di Nola ha disposto l’autopsia. La fonte è “Laprovinciaonline”.