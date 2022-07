Angri. In corteo per un maggiore rispetto dell’ambiente e per la periferia che da anni aspettano risposte concrete sui frequenti e disastrosi allagamenti provocati dalla stagione delle piogge

Angri. “Basta con gli allagamenti”: la voce di chi li subisce

“Ci avete ucciso la salute”. Maggiore rispetto per l’ambiente e per la periferia che da anni aspettano risposte concrete sui frequenti e disastrosi allagamenti provocati dalla stagione delle piogge. Sono partiti rumorosi ma pacifici dalla piazzetta di località Avagliana a bordo di un trattore e alcune auto in colonna con tanto di striscioni di circostanza. Gli attivisti Fronte Civile – Stay Angri ma anche abitanti della zona e semplici sostenitori si sono fatti promotori di questa delicata e spinosa causa lungo il percorso concordato che dalla periferia nord porta verso il centro.

La voce di Lato

Dal megafono il portavoce Eugenio Lato a palesare ancora una volta “e non per l’ultima volta” come tengono a sottolineare gli organizzatori, il disappunto dei cittadini, che subiscono gravi disagi da anni. “Non bastano gli stupri ambientali di pseudo – imprenditori, che sversano illegalmente e impunemente (dove sono le istituzioni? Nonostante le nostre tante denunce?) nel fiume Sarno e nei suoi affluenti, causando morte da cancro e malattie neuro degenerative. Ma c’è anche l’immenso disagio di vederci allagare puntualmente in occasione dei primi 5 minuti di pioggia, qualsiasi sia il periodo dell’anno in cui ciò accade” tuonano dal social gli attivisti.









Una situazione catastrofica

“Raccolti, inondazioni d’intere superfici delle nostre terre e abitazioni, impossibilità di muoverci dalle nostre case (ci sono persone allettate e che non possono muovere nemmeno un dito, figuriamoci la situazione), teatro di propaganda elettorale nei periodi delle elezioni (comunali, provinciali, regionali e nazionali) e poi il silenzio”. L’amara constatazione dell’imbarazzante assenza di amministratori e politici “impegnati” per la causa. Al corteo nemmeno l’ombra. Nemmeno per approfittarne e farsi un selfie, punto forte di una politica banale e ignorante che punta soltanto sull’apparenza senza fondamento. “Basta, se è la ‘guerra’ che vogliono allora la faremo” tuonano con fiera convinzione gli organizzatori e i manifestanti.

Pronti a essere più incisivi

“Per ora continuiamo sulla strada della legalità, con una manifestazione pacifica e regolare, ma siamo pronti ad affondare il colpo, a essere più incisivi e a farci sentire ancora di più e in modo più forte e meno ortodosso. Furti, malattie, insicurezza, presenza dello Stato pari a zero: è il momento che ognuno si prenda le proprie responsabilità. Noi siamo pronti a continuare, sperando che si smuova davvero qualcosa. E saremo pronti ad agire in modo ancora più incisivo”.

Davanti al comune in vacanza

Simbolicamente il corteo si è sciolto davanti alla casa comunale. Li l’unica acqua che conoscono è quella salata, di mare, dove già da settimane villeggiano, senza pensieri, sindaco e assessori comunali. Hanno smesso anche di vergognarsi.

Luciano Verdoliva