Sabato 16 e domenica 17 luglio 2022, presso il teatro Palapartenope di Napoli, si è tenuto il II congresso nazionale del giovane partito “Ancora Italia” dal titolo: “l’Italia che vogliamo per la sovranità democratica”.

Moderati da Alessandra Cotta e Gaia Camossi, sono interventi:

Francesco Toscano, Antonello Cresti, Bianca Laura Donato, Marco Rizzo, Antonio Ingroia, Stefano D’ Andrea, Igor Camilli, Giorgio Bianchi, Franco Fracassi, Vanni Frajese, Fulvio Grimaldi, Paolo Borgognone, Cosimo Massaro, Davide Tutino, Elisabetta Frezza, Daniele Giovanardi, Giuseppe Mazzullo.

Gli interventi sono stati tutti di altissimo profilo ed hanno scosso e appassionato il numerosissimo pubblico che in continuazione ha partecipato con applausi a scena aperta. Gli argomenti trattati sono stati ovviamente quelli che la TV di stato si guarda bene da affrontare in un equilibrato dibattito democratico: dal fallimento dei cosiddetti vaccini, all’ utilizzo del green pass, dalla crisi economica alla guerra in Ucraina. Dalla richiesta di avere una sovranità monetaria all’ Uscita dalla NATO, dalla crisi di governo alla prospettiva di una nuova resistenza del popolo guidata dai principi costituzionali. Francesco Toscano, capo del partito, al centro della manifestazione, dopo un toccante e ispirato discorso, ha sferrato una dura critica al sistema neoliberista, che riducendo le persone a macchine senza valore, non riconosce la natura spirituale dell’essere umano a prescindere da qualsiasi religione. Infine ha ben motivato la sua scelta di unirsi con i comunisti di Marco Rizzo e con tante altre forze del dissenso: “difronte a un nemico comune che sta opprimendo il popolo, riducendo progressivamente ogni libertà costituzionale, è arrivato il tempo di unire le forze, a prescindere dalle differenze, per raggiungere l’obiettivo comune del ripristino della democrazia. Opporsi all’ unità è un fanatismo e un narcisismo che porta a essere soli anche quando si è in tanti”. La manifestazione si è conclusa con un momento conviviale e un intrattenimento musicale. L’ organizzazione della manifestazione è stata impeccabile e il luogo scelto, il Palapartenope, è stato molto apprezzato, sia dagli iscritti di Ancora Italia che dai tanti simpatizzanti, per la funzionalità dei servizi e per l’accoglienza del personale.