Sarno. Ospedale, Canfora chiede un incontro con il prefetto

Ospedale di Sarno, richiesta di incontro con il prefetto. Il sindaco Giuseppe Canfora e la sua amministrazione in una lettera indirizzata al Prefetto di Salerno chiedono un incontro urgente circa le problematiche dell’Ospedale “Martiri di Villa Malta”. La struttura ormai al centro di un depotenziamento che “serve non solo l’utenza cittadina ma pazienti provenienti da città vicine, sia dell’Agro – Sarnese – Nocerino che dell’area vesuviana, una struttura nuova, realizzata subito dopo la frana del 1998, con potenzialità enormi, presenta diverse problematiche dovute alla mancanza di personale, tanto che veniva chiuso il reparto di Ortopedia, veniva dismessa un’ala di quello di Medicina, ci sono difficoltà enormi al Pronto Soccorso, dove i medici di altri reparti sono costretti a prestare servizio, ed al reparto di Ginecologia” si legge nella nota indirizzata.











Le tappe della protesta

Nella lettera Canfora ricorda anche l’incontro dello scorso 8 Luglio presso la casa comunale del Comune di Sarno del Comitato dei Sindaci. Tutti i primi cittadini in tale sede espressero grande preoccupazione per la situazione dell’Ospedale sarnese e per i loro cittadini. In evidenza anche la stessa richiesta dei membri del comitato cittadino “Insieme per la salute” che, con un comunicato, hanno richiesto un incontro urgente in Prefettura “affinché sappia che la situazione è particolarmente ‘esplosiva’ e che, anche sul fronte sociale, potrebbero registrarsi eventi incontrollabili.