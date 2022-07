Sarno. Varato il nuovo piano traffico per migliorare sicurezza e vivibilità

Varato a Sarno, in via sperimentale, il nuovo piano traffico per il centro cittadino. L'Assessore Gianpaolo Salvato: "Lo scopo è quello di migliorare la vivibilità ambientale e la sicurezza sulle strade cittadine, con i dovuti accorgimenti".

Sarno. Cambia il piano traffico nella città di Sarno. Dall’inizio del mese di luglio, infatti, l’Amministrazione con una delibera di Giunta sulla quale era apposto il nome dell’Assessore alla Polizia Municipale, Gianpaolo Salvato, ha varato dei cambiamenti, in via sperimentale, per poter alleviare il traffico nelle principali strade cittadine.

Le zone interessate

Sono principalmente due le rivoluzioni che hanno riguardato dunque il nuovo piano di viabilità della città dei Sarrastri, le quali hanno previsto il senso unico in via Matteotti, già a partire dall’incrocio con via Lanzara e via Tortora e per tutte le strade che affacciano su una delle arterie stradali cittadine, ed in via Roma.

Le parole dell’Assessore Salvato

“Abbiamo approfittato di questo periodo estivo per varare questo nuovo piano traffico, con lo scopo di decongestionare delle zone centralissime, le quali molto spesso, soprattutto in orari di punta diventano davvero molto trafficate – ha spiegato l’Assessore Salvato, il quale ha poi precisato che – saranno certo valutati con dovizia tutti gli accorgimenti affinché nessuno rimanga scontento e, soprattutto, per migliorare non solo il livello di sicurezza, ma anche per garantire una maggiore vivibilità ambientale”.

Carmela Landino